Comment se remettre d’une rupture

Lorsque vous essayez de savoir comment surmonter une rupture, vous allez recevoir de nombreux conseils. Et peu importe ce que les gens vous disent et combien ils prétendent que vous vous sentirez bientôt mieux, vous devez savoir qu’apprendre à surmonter une rupture est une chose douloureuse.

Malheureusement, il n’y a pas de moyen facile d’y parvenir. La douleur et la souffrance de la relation perdue sont là et il faut y faire face. Il est dans la nature humaine de vouloir mettre ces sentiments de côté pour les remplacer par de bons sentiments. Personne ne veut souffrir !

Ne niez pas les sentiments

Mais vous vous rendez un mauvais service si vous niez ces sentiments tristes et douloureux. Laissez-vous aller à les ressentir, mais ne vous laissez pas aller à les ressentir et rien d’autre. Vous devez continuer à vivre votre vie tout en les ressentant.

Essayer de reprendre votre vie

C’est très difficile pour certaines personnes. La clé est de rester forte et de vous obliger à faire des choses que vous faites normalement, même si cela vous fait mal. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle cette approche fonctionne. Au début, vous aurez quelques minutes sans penser à la relation, puis l’intervalle sera plus long. Finalement, vous serez capable de passer quelques heures sans penser à votre ancienne relation.

Lorsque vous apprenez à vous remettre d’une rupture, surtout au début, lorsque vous avez du mal à vous concentrer sur autre chose, vous pouvez avoir l’impression que ça ne passera jamais. Mais plus vous vous efforcerez de surmonter cette épreuve, plus vite vous y arriverez.

Essayez vous à la nouveauté

Dès que vous le pouvez (et même si vous ne pensez pas pouvoir le faire, essayez), programmez des activités amusantes dans vos journées et vos semaines. Faire des choses que vous aimez est une bonne première étape pour se remettre d’une rupture. Qu’il s’agisse de regarder des films avec vos acteurs et actrices préférés ou d’aller skier, choisissez des activités qui vous tiennent à cœur.

Choisissez des activités que vous aimez – et que vous aimiez avant votre relation. Si le ski ou toute autre activité est vraiment spécial pour vous, mais que vous l’avez beaucoup pratiqué avec votre ex et que cela risque de ne faire qu’empirer les souvenirs, vous pouvez choisir autre chose.

Mais sachez qu’un jour ou l’autre vous aurez envie de refaire cette activité, et que ces souvenirs seront là, à attendre. Ne vous laissez pas aller à éviter une activité que vous aimez parce que vous avez peur qu’elle vous rappelle votre ex petit ami. C’est une forme de déni.

Aimer chaque jour pour s’aimer soi-même

Faites en sorte de faire chaque jour quelque chose que vous aimez. Les activités plus importantes et qui prennent plus de temps peuvent être programmées les jours où vous avez le temps, bien sûr. Mais faites quelque chose tous les jours pour vous faire du bien.

Il est particulièrement utile de choisir des activités que vous aviez envie de faire, mais pour lesquelles vous n’aviez peut-être pas le temps à cause de votre relation. Un roman que vous vouliez lire mais ne pouviez pas le faire parce que vous passiez votre temps libre avec votre ex, par exemple, est un bon choix.

Il est difficile d’apprendre à se remettre d’une rupture, mais le fait de s’occuper à des choses qui vous plaisent peut faire passer les moments tristes plus rapidement.